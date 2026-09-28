Zum Hauptinhalt springen

Deutschland in der Nations LeagueWirre Versuche im Großlabor

Lesezeit: 5 Min.

Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler versuchen, das 0:1 gegen Griechenland zu verdauen.
Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler versuchen, das 0:1 gegen Griechenland zu verdauen.
Federico Gambarini/dpa

Beim 0:1 gegen Griechenland wird das Ausmaß der Aufgabe deutlich, der sich Jürgen Klopp stellt. Dass ihn die Realität einholen würde, hatte der Bundestrainer erwartet. Aber dass es so schnell passiert?

Von Philipp Selldorf, Augsburg

SZ bei Google bevorzugen

Außer dem immer pflichtbewussten Kapitän Joshua Kimmich erschien auch Hennes Behrens zur Nachlese der Partie in Augsburg. Flanellhemd über dem T-Shirt, blonde, strubbelige Haare und eine Unschuldsmiene, die ihn noch etwas jünger erscheinen ließ, als er ohnehin noch ist. Einen Moment lang versuchte Behrens, 21, vor den Augen der Kameraöffentlichkeit die Rolle des zerknirschten Wettkämpfers zu spielen, der an der gerade erlittenen Niederlage leidet wie Kapitän Ahab an der Existenz von Moby Dick. Aber dann besann er sich darauf, die Wahrheit zu sagen, und erklärte, er sei „trotzdem sehr, sehr glücklich und stolz“, und dass er sich „direkt wohlgefühlt“ habe, als er zu seinem ersten Länderspieleinsatz den Platz betreten durfte. Obwohl in jenem Moment der Rasen der Augsburger Arena kein Wohlfühlort war, sondern ein Schauplatz von Plage und Qual – für die Akteure und für die Zuschauer.

Zur SZ-Startseite

Deutschland in der Einzelkritik
:Kimmich sieht aus wie ein Kapitän ohne Mannschaft

Der Münchner treibt das Spiel an und fälscht den Ball vor dem Gegentor unglücklich ab. Karim Adeyemi probiert viel und Felix Nmecha lässt sich zu leicht ausspielen. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite