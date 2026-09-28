Außer dem immer pflichtbewussten Kapitän Joshua Kimmich erschien auch Hennes Behrens zur Nachlese der Partie in Augsburg. Flanellhemd über dem T-Shirt, blonde, strubbelige Haare und eine Unschuldsmiene, die ihn noch etwas jünger erscheinen ließ, als er ohnehin noch ist. Einen Moment lang versuchte Behrens, 21, vor den Augen der Kameraöffentlichkeit die Rolle des zerknirschten Wettkämpfers zu spielen, der an der gerade erlittenen Niederlage leidet wie Kapitän Ahab an der Existenz von Moby Dick. Aber dann besann er sich darauf, die Wahrheit zu sagen, und erklärte, er sei „trotzdem sehr, sehr glücklich und stolz“, und dass er sich „direkt wohlgefühlt“ habe, als er zu seinem ersten Länderspieleinsatz den Platz betreten durfte. Obwohl in jenem Moment der Rasen der Augsburger Arena kein Wohlfühlort war, sondern ein Schauplatz von Plage und Qual – für die Akteure und für die Zuschauer.