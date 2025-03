Ein verrücktes 3:3 gegen Italien reicht der DFB-Elf, um ins Final Four der Nations League einzuziehen. Deutschland darf dieses Turnier selbst ausrichten – und sollte sich bis dahin lieber an die fantastische erste als an die verschusselte zweite Halbzeit erinnern.

Von Christof Kneer

Das letzte Mal, als die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund antrat, ging die Welt unter. Im Achtelfinale der vergangenen Heim-EM begegnete die DFB-Elf nicht nur der Fußballmannschaft von Dänemark, sondern auch einem Wetterphänomen, das all die, die damals im Stadion waren, wahrscheinlich noch heute beschäftigt: Wer in diesem Monstergewitter nass wurde, ist unter Umständen heute noch nicht trocken. Die Zeit, die damals zwischen Blitz und Donner verging, war mit herkömmlichen Uhren nicht mehr zu messen, der englische Schiedsrichter Michael Oliver rettete sich und alle anderen in eine Spielunterbrechung. In nahezu jeden Jahresrückblick schafften es die Bilder von dänischen Fans, die die Wasserlawinen vom Dach des Stadions mit nacktem Oberkörper empfingen.