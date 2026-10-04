Zum Hauptinhalt springen

Nations LeagueKlopps Ballett muss sich noch weiter eintanzen

Lesezeit: 4 Min.

Jürgen Klopp vertraute im Mittelfeld erneut auf das Trio Wirtz/Pavlovic/Bischof.
Jürgen Klopp vertraute im Mittelfeld erneut auf das Trio Wirtz/Pavlovic/Bischof.
Murad Sezer/Reuters

Beim 0:0 in Griechenland bestätigt Klopps Elf mit dem gleichen Mittelfeld wie beim 2:0 gegen Serbien die guten Ansätze – erzielt aber trotz einer Steigerung im Vergleich zum Hinspiel erneut keinen Treffer.

Von Philipp Schneider, Thessaloniki

SZ bei Google bevorzugen

Noch einmal schien das gesamte Stadion in Thessaloniki zu brüllen, tausende Kehlen, die einen schrillen Ton erzeugten und das alte Gemäuer aus den Fünfzigerjahren scheppern und beben ließen. Es gab in diesem Moment nur einen profanen Eckball für Griechenland zu feiern, aber der eigentliche Grund für die Party war auf der Anzeigetafel zu lesen: „Griechenland 0, Deutschland: 0“. Kein schlechtes Ergebnis gegen einen viermaligen Weltmeister, der sieben Tage zuvor sogar 1:0 besiegt worden war.

Zur SZ-Startseite

DFB-Team
:Jürgen Klopp und das Lied von Joshua Kimmich

Beim bisher besten Spiel der Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer fehlt der Kapitän. Jürgen Klopp erkennt schnell, welche Sprengkraft in der Diskussion darüber stecken könnte.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite