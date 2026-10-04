Zum Hauptinhalt springen

Deutschland in der EinzelkritikDerry Scherhant arbeitet an seinem Aufstieg

Lesezeit: 6 Min.

Christian Charisius/dpa

Der Freiburger zeigt schnelle Antritte, beachtliche Ballbehandlung und gute Laufwege. Pavlovic erinnert phasenweise an Alexander den Großen und Kapitän Wirtz stürzt sich in den Fünfkampf. Die DFB-Elf in der Einzelkritik.

Von Philipp Selldorf, Thessaloniki

SZ bei Google bevorzugen

Jonas Urbig

Christian Charisius/dpa

„Was für ein Torwart“ – diesen Ausspruch über seine Nummer eins beim Spiel im Toumba-Stadion hat Jürgen Klopp nicht in Thessaloniki, der Heimat Alexanders des Großen, getroffen. Er hatte Urbig schon vor vier Tagen in München grundlegend gewürdigt. Aber der Ausruf passte sofort auch in die Stadt des großen Feldherrn. Wie Urbig in der zweiten Spielminute den Kopfball von Masouras parierte, das war eine starke Tat. Das deutsche Fußballtor ist kein Kriegsschauplatz, aber auf dem Weg zur Eroberung eines Stammplatzes kommt Urbig auffallend voran. Musste nach der frühen Glanzleistung zwar keine weitere Aufgabe von hohem Schwierigkeitsgrad lösen, aber er strahlte Ruhe und Gelassenheit aus, wenn es vor seinem Tor hitzig zuging, und leistete sich keine Nachlässigkeit, nicht mal eine geringfügige.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite