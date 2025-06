Die DFB-Elf fühlt sich gegen Frankreich dem Spaßfaktor verpflichtet, zumindest eine Halbzeit lang. Am Ende stehen ein 0:2, Platz vier in der Nations League – und der Applaus der Zuschauer.

Von Philipp Selldorf, Stuttgart

Das Spiel um Platz drei bei den Fifa-Weltmeisterschaften ist seit jeher mindestens so umstritten wie hierzulande die Atomkraft und die karierten Anzüge von Thomas Gottschalk. Die Uefa hat es seit 1980 nicht mehr im Programm der Europaturniere, doch für die Endrunde der Nations League macht sie eine Ausnahme – was Julian Nagelsmann immerhin eine weitere Proberunde vor der Sommerpause verschaffte, ihn aber nicht restlos in Begeisterung versetzte: „Psychologisch ist es kein Feuerwerk, dass wir jetzt um Platz drei spielen“, sagte der Bundestrainer vor der Begegnung mit Frankreich in Stuttgart.