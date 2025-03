Von Martin Schneider, Dortmund

Es heißt ja immer, der Profifußball soll Vorbild sein, und am Sonntagabend haben sich garantiert Tausende Amateurtrainer über die Szene in der 36. Minute gefreut. Seht ihr!, werden sie ihren augenrollenden Spielern in der Kabine zurufen. Man muss immer aufmerksam sein, man darf nie abschalten, sonst geht’s euch wie den Italienern! Vielleicht spielen sie auf dem Handy das Video vor, wie der Torwart Gianluigi Donnarumma mit ausgebreiteten Armen und dramatisch zur Seite geneigtem Kopf aus dem Tor schreitet, wie er mit seinen Mitspielern diskutiert und hadert, wie es, pardon, auf diese Weise wohl nur Italiener zelebrieren können. Und wie Noel Urbaniak, Joshua Kimmich und Jamal Musiala längst eine Idee hatten.