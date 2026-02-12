Zum Hauptinhalt springen

Auslosung Nations LeagueSerbien, Griechenland und Niederlande fordern DFB-Elf

Deutschlands Gegner in der Nations League stehen nach der Auslosung fest.
Deutschlands Gegner in der Nations League stehen nach der Auslosung fest. (Foto: Benoit Tessier/REUTERS)

In der Gruppenphase der Nations League trifft Deutschland auf einen starken Nachbarn – und auf zwei Teams, die schlagbar sein dürften.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der fünften Auflage der Nations League 2026/27 auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Das ergab die Auslosung im Beisein von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstagabend in Brüssel.
Die Gruppenphase mit sechs Spielen für jede Mannschaft startet erst nach der WM im Sommer Ende September und endet Mitte November.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Viertelfinale im März 2027 gegen einen Gruppenzweiten die Teilnehmer des Final Four aus. Dort wird vom 9. bis 13. Juni 2027 der Turniersieger gekürt.
Die DFB-Auswahl wartet nach vier Auflagen noch auf den Titel, beim jüngsten Turnier wurde erstmals das Final Four erreicht und am Ende Platz vier. Portugal siegte und ist nun mit zwei Titeln Rekordgewinner. Spanien und Frankreich holten die Nations League bisher je einmal.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Manuel Neuer
:Ein rasch ausgeatmetes „Ja“ als Antwort

FC Bayern-Torwart Manuel Neuer bleibt auch nach Marc-André ter Stegens Verletzung bei seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft – bis auf Weiteres, natürlich.

Von Mads Poschardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite