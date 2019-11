Fußball, Spanien: Trotz der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 räumt der spanische Nationaltrainer Robert Moreno wohl seinen Posten. Dies berichten übereinstimmende spanische Medien. Demnach habe sich der 42-Jährige nach dem 5:0 (4:0)-Sieg gegen Rumänien am Montag bereits von der Mannschaft verabschiedet. Spekuliert wird über die Rückkehr des ehemaligen Nationaltainers Luis Enrique. Der 49-Jährige war am 19. Juni aus "dringenden persönlichen Gründen" von seinem Traineramt zurückgetreten. Später teilte er mit, dass seine neunjährige Tochter Xana an den Folgen eines Knochentumors verstorben war.

Moreno hatte nach der Partie in Madrid alle Presseauftritte abgesagt. Der spanische Fußballveband (RFEF) hat für Dienstag eine Pressekonferenz angesetzt. Luis Enrique, der frühere Trainer des FC Barcelona, der 2015 mit den Katalanen das Triple gewann, hatte die Seleccion nach der WM 2018 in Russland übernommen.

Fußball, Niederlande: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Amsterdam (20.45 Uhr) deutlich Stellung zum Rassismus-Vorfall im Ligaspiel zwischen dem FC Den Bosch und Excelsior Rotterdam (3:3) am vergangenen Sonntag bezogen. "Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass so etwas in den Niederlanden passieren könnte.Wenn so etwas bei uns passieren würde, würde ich sofort das Spielfeld verlassen", sagte Liverpool-Star Georginio Wijnaldum. Laut Bondscoach Ronald Koeman sei man in den Niederlanden beim Thema Rassismus zu bequem: "Jedesmal wird er (der Rassismus, Anm. d. Red) mit Samthandschuhen angepackt. Man muss das Feld verlassen. Das würden wir als niederländisches Team machen."

Zum ersten Mal im niederländischen Profifußball unterbrach ein Schiedsrichter ein Spiel wegen Rassismus. Zehn Minuten vor der Pause entschied sich der Schiedsrichter dazu, die Partie vorläufig abzupfeifen, nachdem Excelsior-Spieler Ahmad Mendes Moreira, wenn er den Ball berührte, von den Tribünen aus mit Affengeräuschen und Liedern über den "Zwarte Piet" beleidigt wurde. "Als Spieler kann man nichts dagegen tun. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist etwas für die Politik. Auf derartige Aktionen muss knochenhart reagiert werden", sagte Wijnaldum. Der niederländische Fußballverband KNVB und der FC Den Bosch haben eine Untersuchung angekündigt.

Fußball-EM, Teilnehmer: Die Schweiz und Dänemark haben sich als 18. und 19. Team für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Mit einem 6:1 (1:0)-Sieg beim krassen Außenseiter Gibraltar sicherten sich die Eidgenossen das EM-Ticket am Montagabend und mit nunmehr 17 Punkten zugleich den Sieg in der umkämpften Gruppe D. Martin Braithwaite bescherte Dänemark beim 1:1 (0:0) in Irland mit seinem Treffer in der 73. Minute das ersehnte EM-Ticket. Den Gastgebern reichte das Remis durch den späten Treffer von Matt Doherty (85.) allerdings nicht. Mit 16 Zählern wurden die Dänen Gruppen-Zweiter. Irland (13) muss in die Playoffs.

Cedric Itten vom FC St. Gallen brachte die Schweiz im zehnten und letzten Qualifikationsspiel in der 10. Minute in Führung. Die weiteren Treffer erzielten der Augsburger Ruben Vargas (50.), Christian Fassnacht (57.), Loris Benito (75.), erneut Itten (84.) und Granit Xhaka (86.). Für die Gastgeber traf Reece Styche (74.). An diesem Dienstag kämpfen Wales, Ungarn und die Slowakei in der Gruppe E um das 20. von 24 Tickets; die restlichen vier Plätze werden in den Playoffs ausgespielt.