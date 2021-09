Meldungen im Überblick

Fußball, Stefan Kuntz: Der Wechsel von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz zur türkischen Fußball-Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor. "Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Aber ich gehe davon aus, dass wir Herrn Kuntz in den nächsten Tagen vorstellen können", sagte Hamit Altintop, langjähriger Bundesliga-Profi und heute Nationalmannschafts-Manager im türkischen Verband, der Deutschen Presse-Agentur. Kuntz sei von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagte Altintop, der in der Bundesliga unter anderem für den FC Schalke 04 und den FC Bayern München und danach auch für Real Madrid spielte: "Die Gespräche, auch mit dem DFB, waren alle einwandfrei und sehr, sehr fair." Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hatte einstimmig beschlossen, Kuntz aus dessen bis 2023 laufenden Vertrag als U21-Coach zu entlassen, sollte er sich mit dem türkischen Verband auf eine Zusammenarbeit einigen. Auch Kuntz hatte der dpa am Freitag gesagt, er gehe davon aus, "dass bald eine Nachricht kommen wird".

Fußball, England: Das englische Fußball-Idol Wayne Rooney will seinem taumelnden Traditionsklub Derby County trotz Insolvenzverfahrens die Treue halten. "Ich habe schon oft gesagt, dass ich mich diesem Verein, den Spielern und den Mitarbeitern verpflichtet fühle und mich um sie sorge. Meine Aufgabe ist es, dem Verein etwas Stolz und Würde zurückzugeben", sagte der Trainer des Zweitligisten am Samstag nach dem 2:1-Sieg über Stoke City. Der Verein hatte am Freitag mitgeteilt, eine Absichtserklärung zur Bestellung eines Insolvenzverwalters eingereicht zu haben. "Die Pandemie hatte schwere Auswirkungen auf die Umsätze des Klubs, daher war dieser zuletzt nicht mehr in der Lage, seinen alltäglichen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen", hieß es in der Erklärung. Derby war zuletzt erfolglos auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. Rooney, 120-maliger englischer Nationalspieler, hatte das Traineramt 2020 übernommen. Er habe von dem Insolvenzverfahren im Fernsehen erfahren, was für ihn "nicht ideal" war. Dem Klub, der nach acht Spielen bei zehn Zählern steht, droht nun ein Punktabzug.

Fußball, Italien: Der französische Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry hat auch bei seinem Startelf-Debüt für seinen neuen Verein US Salernitana eine Niederlage kassiert. Gegen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo unterlag das noch punktlose Tabellenschlusslicht der italienischen Serie A am Samstagabend mit 0:1 (0:0). Der 38-jährige Ribéry, bis 2019 zwölf Jahre für den FC Bayern München aktiv, wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Der für ihn eingewechselte Joel Obi traf bei einer der besten von zahlreichen guten Chancen des Aufsteigers nur den Pfosten (69.). Den Siegtreffer für Bergamo erzielte kurz darauf Duvan Zapata (75.). Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens verpasste zwei Mal knapp einen Treffer für Bergamo, kurz vor Schluss wurde ein Kopfball Gosens' an die Latte abgewehrt. Ribéry hatte sich Anfang September dem süditalienischen Erstliga-Aufsteiger angeschlossen. Bei seinem Debüt in der Vorwoche, das Salernitana 0:4 beim FC Turin verlor, wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Sollte der Club die Klasse halten, würde sich der Vertrag von Ribéry um ein Jahr verlängern.

Fußball, Pelé: Brasiliens Idol Pele hat nach einem kurzzeitigen erneuten Aufenthalt auf der Intensivstation die Fußballgemeinde beruhigt. "Meine Freunde, ich erhole mich immer noch sehr gut. Heute bekam ich Besuch von Familienmitgliedern und ich lächle weiterhin jeden Tag", schrieb der 80-Jährige in der Nacht zu Samstag auf Instagram: "Danke für all die Liebe, die ich von euch bekomme." Pele war aufgrund von Atemproblemen kurzzeitig wieder auf die Intensivstation verlegt worden. Dies hatte das Albert Einstein Hospital in Sao Paulo am Freitagabend mitgeteilt, von einer "präventiven Maßnahme" war die Rede. Nach der Stabilisierung befinde sich der Patient wieder auf der Halbintensivstation, hieß es weiter: "Er ist derzeit aus kardiovaskulärer und respiratorischer Sicht stabil."

Vor Pele hatte bereits seine Tochter Kely Nascimento vorsichtig Entwarnung gegeben. "Dies ist das normale Genesungsszenario für einen Mann in seinem Alter", hatte sie auf Instagram zu einem Foto geschrieben, das sie und ihren lächelnden Vater im Krankenhaus zeigt: "Nach einer Operation wie dieser geht man manchmal zwei Schritte vor und einen zurück. Gestern war er müde und machte einen Schritt rückwärts. Heute hat er zwei Schritte nach vorn gemacht." Pele war erst am Dienstag von der Intensivstation entlassen worden, nachdem ihm Anfang September ein Tumor im Dickdarm entfernt worden war.

Serie A, Lazio Rom: Nach den Rassismus-Vorwürfen von AC-Mailand-Profi Tiemoue Bakayoko hat der italienische Fußballverband Ermittlungen gegen Lazio Rom eingeleitet. Die Anhänger des Hauptstadtklubs sollen am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage in Mailand den eingewechselten Bakayoko mit rassistischen Sprechchören beleidigt haben. Milan hatte daraufhin Klage beim Verband eingereicht. Die Ermittler werden den Vorfall mithilfe von Videoaufnahmen prüfen. Der Franzose Bakayoko hatte sich nach dem Spiel auf Instagram an "einige Lazio-Fans und deren rassistische Sprüche gegen mich und meinen Bruder Franck Kessie" gewandt: "Wir sind stark und stolz auf unsere Hautfarbe", schrieb der 27-Jährige. Er vertraue, dass der Klub die entsprechenden Personen identifizieren werde.

Leichtathletik, Trier: Konstanze Klosterhalfen hat zum Abschluss der Leichtathletik-Saison die deutsche Bestleistung über 2000 Meter auf 5:34,64 Minuten verbessert. Beim Meeting in Trier löschte die 24-Jährige damit am Freitag die alte Marke der Potsdamerin Ulrike Bruns, die vor fast 36 Jahren 5:37,62 Minuten gelaufen war. Einen offiziellen Rekord führt der Deutsche Leichtathletik-Verband nach eigenen Angaben für diese nicht häufig gelaufene Strecke nicht. Klosterhalfen blieb mit der Zeit über der europäischen Bestleistung ihrer Trainerin Sonia O'Sullivan, mit der sie inzwischen zusammenarbeitet. Die Irin war 1994 nach 5:25,36 Minuten ins Ziel gekommen. Erst am Dienstagabend hatte Francine Niyonsaba aus Burundi den Weltrekord über die 2000 Meter auf 5:21,56 Minuten verbessert.

Marathon, Tokio: Der für den 17. Oktober geplante Tokio-Marathon ist wegen den Corona-Pandemie auf den 6. März 2022 verschoben worden. Noch immer befindet sich die Olympiastadt wegen der hohen Infektionszahlen im Ausnahmezustand. Aufgrund der schwierigen Prognose des Covid-19-Trends und den damit verbundenen Mobilitätseinschränkungen habe man sich für die Verschiebung entschieden, hieß es am Samstag vom Veranstalter. Mit der Verschiebung des diesjährigen Marathons ist auch klar, dass der am 6. März 2022 eigentlich geplante Tokio Marathon 2022 nicht stattfindet. Alle Läufer, die eine Teilnahme am Tokio Marathon 2022 gebucht haben, werden in Kürze mit Details und Optionen informiert.