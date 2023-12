Von Javier Cáceres, Berlin

Am Samstag war unter vielen anderen Prominenten auch Harald "Toni" Schumacher bei der Auslosung der Endrunde der Europameisterschaft 2024 in Hamburg. Und er wurde dort nicht nur in seiner Funktion als Kölsch sprechender Botschafter des EM-Austragungsortes Köln befragt ("...un m'r sonn fruh, wenn se all do sinn, dann künn m'r se all bütze"). Sondern auch in seiner Rolle als früherer Torwart der deutschen Nationalmannschaft, mithin als Fachbereichsexperte.