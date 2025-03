Lina Magull hat ihre Karriere im deutschen Fußball-Nationalteam beendet. Das teilte die 30-Jährige am Mittwochmittag auf ihrem Social-Media-Profil und über den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, meine Reise mit der Nationalmannschaft zu beenden“, sagte Magull. „Diese Worte auszusprechen, fällt mir unglaublich schwer – es ist der Abschied von einem Kapitel, das mein Leben in so vieler Hinsicht geprägt hat, voller intensiver Höhen, Herausforderungen, aber auch unvergesslicher und magischer Momente.“