Fußball-Nationalspieler Julian Draxler, 28, scheint bei Paris St.-Germain nicht mehr gefragt zu sein. Beim französischen Topklub mit den Ausnahmekönnern Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi sollen laut der französischen Sportzeitung L'Équipe insgesamt zehn Spieler auf einer Streichliste stehen - darunter auch der 2017 nach Paris gewechselte Draxler.

Der neue PSG-Trainer Christophe Galtier (bisher: OGC Nizza) und der ebenfalls gerade erst ins Amt gekommene Sportdirektor Luis Campos wollen den Kader bis zum Saisonstart dem Vernehmen nach stark ausdünnen. Draxler, dessen Vertrag in Paris noch bis 2024 gilt, wurde als einer von vier Kader-Profis nun sogar für die Vorbereitungsreise des Teams nach Japan nicht eingeladen. Der 28-Jährige war erst am 11. Juli in die Vorbereitung eingestiegen, nachdem er im April am Knie operiert wurde. Neben ihm müssen auch Ander Herrera, Georginio Wijnaldum und Layvin Kurzawa zu Hause bleiben. Der deutsche Nationalverteidiger Thilo Kehrer, 25, darf hingegen die Reise nach Japan antreten. Er hofft ebenso wie Draxler auf eine Teilnahme an der Winter-WM in Katar.