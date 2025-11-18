Rund um die 75. Minute des Spiels, das am Montag mit einem satten 6:0-Sieg des DFB-Teams gegen die Slowakei enden sollte, wurde den in- und auswärtigen Besuchern in der Leipziger Arena bewusst, wie sehr es dem deutschen Fußball an Identifikationsfiguren gebricht. Es erhob sich ein bebender, nostalgischer und mysteriöser Chor, zu den Klängen eines sehr alten, sehr kubanischen Gassenhauers namens „Guantanamera“.