Stürmer im NationalteamEin' Woltemade, es gibt nur ein' Woltemade

Lesezeit: 4 Min.

Eröffnet das Schützenfest: Nick Woltemade beim 6:0 der DFB-Elf gegen die Slowakei.
Eröffnet das Schützenfest: Nick Woltemade beim 6:0 der DFB-Elf gegen die Slowakei. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

Nach jahrelanger Suche hat das DFB-Team in Nick Woltemade endlich wieder einen verlässlichen Mittelstürmer. Wobei er dem Team noch viel mehr gibt.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Rund um die 75. Minute des Spiels, das am Montag mit einem satten 6:0-Sieg des DFB-Teams gegen die Slowakei enden sollte, wurde den in- und auswärtigen Besuchern in der Leipziger Arena bewusst, wie sehr es dem deutschen Fußball an Identifikationsfiguren gebricht. Es erhob sich ein bebender, nostalgischer und mysteriöser Chor, zu den Klängen eines sehr alten, sehr kubanischen Gassenhauers namens „Guantanamera“.

