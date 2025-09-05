Die deutsche Fußball -Nationalmannschaft erlebt beim Start in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 eine denkwürdige Niederlage. Das schreiben internationale Medien nach dem 0:2 in der Slowakei :

Slowakei

Pravda: „Lauter Vorzugsschüler mit Sternchen, eine Weltklasseleistung der Slowaken. Und (Nationaltrainer) Calzona? Der hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Eine perfekte Teamleistung führten die slowakischen Fußballer beim sensationellen 2:0-Sieg gegen Deutschland vor.“

Aktuality: „Fantastisch in der Beweglichkeit! Die Slowakei hat mit einer fantastischen Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen gebracht.“

TASR (staatliche Nachrichtenagentur): „Ein riesiger Erfolg! Die Slowakei schreibt mit dem 2:0-Heimsieg über den Superfavoriten Deutschland Geschichte. Die Deutschen verloren erst ihr viertes von 105 WM-Qualifikationsspielen bisher, zum ersten Mal auswärts.“

Sme: „Die Slowaken schafften, was niemand anderem gelang. Der Real-Verteidiger (Rüdiger) war auf den Knien und auf dem Hintern. Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung. (...) Die Deutschen verloren vor dem Spiel in Bratislava niemals zuvor ein Auswärtsspiel in einer WM-Qualifikation.“

Spanien

Marca:„Die Tore von Hancko und Strelec besiegeln das Schicksal einer deutschen Mannschaft, der es an Durchschlagskraft mangelt.“

AS: „Deutschland ist ein Drama. Die Slowakei demütigte eine in jeder Hinsicht enttäuschende deutsche Mannschaft. Der Atlético-Spieler Hancko erzielte den ersten Treffer. (...) Real Madrids Rüdiger, der bei beiden Toren im Fokus stand, erlebte einen besonders bitteren Abend.“

Italien

Corriere dello Sport: „Großer Coup für die Slowakei von Calzona, die am ersten Spieltag der Gruppe A Deutschland mit 2:0 besiegt.“

Frankreich

L'Équipe: „Deutschland unterliegt in der Slowakei, gibt Anlass zur Sorge und startet schlecht in die WM-Qualifikation.“

Schweiz

Blick: „Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start.“

Neue Zürcher Zeitung: „0:2 in der Slowakei: Wäre der Deutsche Fußball-Bund ein Club, hätte es Konsequenzen für Trainer Nagelsmann. In der WM-Qualifikation zeigt sich: In den bald zwei Jahren unter Nagelsmann hat das Team keinen Schritt nach vorn getan.“