Nach den Enttäuschungen des Sommers will Bundestrainer Julian Nagelsmann in der WM-Qualifikation einen „Prozess“ in Gang setzen. Das Ziel nennt er klar und „gesund“. Zum Auftakt in der Slowakei stellen sich aber ein paar Fragen.

Von Claudio Catuogno, Bratislava

Auf eine Frage hat Julian Nagelsmann keine Lust mehr, das hat er auch am Mittwochabend im Stadion von Bratislava nicht wirklich verbergen können. Nämlich auf jene, ob er und seine Mannschaft besser nicht sagen sollten, dass sie im kommenden Sommer Fußball-Weltmeister werden wollen. Angesprochen auf die neueste, sicher irgendwie repräsentative Umfrage, wonach nur zehn Prozent der Deutschen der Nationalelf beim Großturnier in den USA, Mexiko und Kanada den Titel zutrauen, zog der Bundestrainer zunächst die Zahlenbasis in Zweifel („Wie viele haben denn mitgemacht? 1200? Aha.“) – und hielt dann ein Impulsreferat zum Thema Ziele. Im Sport, im Leben und überhaupt.