Auf eine Frage hat Julian Nagelsmann keine Lust mehr, das hat er auch am Mittwochabend im Stadion von Bratislava nicht wirklich verbergen können. Nämlich auf jene, ob er und seine Mannschaft besser nicht sagen sollten, dass sie im kommenden Sommer Fußball-Weltmeister werden wollen. Angesprochen auf die neueste, sicher irgendwie repräsentative Umfrage, wonach nur zehn Prozent der Deutschen der Nationalelf beim Großturnier in den USA, Mexiko und Kanada den Titel zutrauen, zog der Bundestrainer zunächst die Zahlenbasis in Zweifel („Wie viele haben denn mitgemacht? 1200? Aha.“) – und hielt dann ein Impulsreferat zum Thema Ziele. Im Sport, im Leben und überhaupt.
Deutsche Fußball-NationalmannschaftDer erste Schritt zum Weltmeister-Werden
Lesezeit: 3 Min.
- Bundestrainer Julian Nagelsmann will trotz nur zehn Prozent Zutrauen der Deutschen das Ziel Weltmeister-Titel bei der WM 2026 beibehalten und nennt ambitionierte Ziele "gesund".
- In der WM-Qualifikation gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg soll Joshua Kimmich eine Schlüsselrolle im Zentrum spielen, nachdem er jahrelang Rechtsverteidiger war.
- Nagelsmann plant sowohl Vierer- als auch Dreierkette und lässt die Startelf-Aufstellung für das erste Spiel am Donnerstag gegen die Slowakei noch offen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Nach den Enttäuschungen des Sommers will Bundestrainer Julian Nagelsmann in der WM-Qualifikation einen „Prozess“ in Gang setzen. Das Ziel nennt er klar und „gesund“. Zum Auftakt in der Slowakei stellen sich aber ein paar Fragen.
Von Claudio Catuogno, Bratislava
Nick Woltemade in der Nationalmannschaft:Der Dreiviertelneuner
Nick Woltemade gilt im DFB-Team plötzlich als gesetzt. Dabei war er bis vor einem Jahr für seine Torlosigkeit berüchtigt. Die Geschichte einer Entwicklung – von Hermann Gerland bis Sebastian Hoeneß.
Lesen Sie mehr zum Thema