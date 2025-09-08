Nie zuvor hat eine deutsche Nationalmannschaft auswärts ein WM-Qualifikationsspiel verloren, gegen die Slowakei war es soweit, noch dazu auf ernüchternde Art und Weise. „Wir haben sehr schlecht gespielt und haben ein sehr schlechtes Ergebnis erzielt, deshalb muss ich mir Kritik gefallen lassen“, sagte Julian Nagelsmann nach der 0:2-Niederlage. Und auch, wenn sein Team am Sonntag beim 3:1 gegen Nordirland eine Reaktion zeigte, bleibt doch der Eindruck hängen, dass sich die Leistung enorm steigern muss, wenn die WM in den USA 2026 ein erfolgreiches Turnier werden soll.