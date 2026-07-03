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Klopp soll neuer Bundestrainer werdenJetzt wird verhandelt

Lesezeit: 5 Min.

Da ist er schon: Jürgen Klopp als Magenta-Experte beim Interview mit Julian Nagelsmann nach der Niederlage gegen Paraguay.
Da ist er schon: Jürgen Klopp als Magenta-Experte beim Interview mit Julian Nagelsmann nach der Niederlage gegen Paraguay. Tom Weller/dpa

Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt zurück – und Jürgen Klopp lässt sich als Nachfolgekandidat schon mal in die DFB-Mitteilung aufnehmen. Damit erhöht er den Druck auf seinen Arbeitgeber Red Bull.

Von Sebastian Fischer, Christof Kneer und Philipp Selldorf

SZ bei Google bevorzugen

Es ist noch gar nicht so lange her, dass nach Fußball-Turnieren eine wunderbare Zeit begann. Das ganze Land vertiefte sich in ein gemeinschaftliches Gesellschaftsspiel, das verständlichen Regeln folgte. Es ging darum, einen Mann ausfindig zu machen, der sich an einem Ort versteckt hielt, der von keinem Satelliten einsehbar war. Auch Google Maps brauchte niemand zu konsultieren, denn das Sommerloch, in dem der Mann verschwunden war, war auf keiner Karte verzeichnet. Wo ist Jogi Löw? Es war ein Rätselspaß für die ganze Familie und ging immer gut aus. Nie kam jemand zu Schaden oder blieb verschollen.

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