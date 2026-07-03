Es ist noch gar nicht so lange her, dass nach Fußball-Turnieren eine wunderbare Zeit begann. Das ganze Land vertiefte sich in ein gemeinschaftliches Gesellschaftsspiel, das verständlichen Regeln folgte. Es ging darum, einen Mann ausfindig zu machen, der sich an einem Ort versteckt hielt, der von keinem Satelliten einsehbar war. Auch Google Maps brauchte niemand zu konsultieren, denn das Sommerloch, in dem der Mann verschwunden war, war auf keiner Karte verzeichnet. Wo ist Jogi Löw? Es war ein Rätselspaß für die ganze Familie und ging immer gut aus. Nie kam jemand zu Schaden oder blieb verschollen.