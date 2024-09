Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Um ein Haar wäre das erste Länderspiel als offizielle deutsche Nummer eins für den Torwart Marc-André ter Stegen gar keine so tolle Erfahrung geworden. In der 57. Minute nämlich, nachdem er 56 Minuten lang keinen einzigen Ball hatte halten müssen, hätte ihm der Ungar Bendeguz Bolla den Ball aus kürzester Distanz vermutlich zum 1:1-Ausgleich ins Tor geschossen – hätte Robert Andrich dies nicht mit einer famosen Grätsche verhindert. Sehr zur Freude von ter Stegen, der somit ein aus Torwartsicht bedeutendes Resultat festhalten konnte. „Fühlt sich gut an mit diesem Ergebnis und dem Clean Sheet“, sagte er hinterher. Weißes Laken – so nennen sie das beim Fußball, wenn man ohne Gegentor bleibt.