Endlich vorbei an der härtesten Tür des Weltfußballs

Immer wieder hat er in der Sporttasche die Hand zur Faust geballt, jetzt ist seine Zeit gekommen: Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins im Tor des Nationalteams. Damit endet auch ein anstrengendes Doppelleben.

Als Marc-André ter Stegen am Ende der Pressekonferenz nach seinem Vorbild gefragt wurde, gab er die Antwort, die Deutschlands Fußballgeschichte bündig zusammenfasst. Er nannte Oliver Kahn, der ein übergroßer Torwart war, als ter Stegen gerade anfing, ein noch sehr kleiner Torwart zu werden. Kahn seinerseits war ein direkter Nachfahr von Rocky und Rambo und orientierte sich an Toni Schumacher, der wiederum Sepp Maier und Toni Turek nacheiferte. Turek hat Deutschland laut Legende im Sommer 1954 mit heldenhaften Paraden zum Weltmeister gemacht, mit dem ewigen Wettbewerbsvorteil, dass seine Paraden von keinem Streamingdienst übertragen und in der Überlieferung immer größer wurden.