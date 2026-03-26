Noch hat Mads Buttgereit nicht entschieden, ob er die alten Bilder rausholen wird. Dass früher alles besser war, glauben ja sowieso nur noch jene, die dabei gewesen sein wollen, als die deutsche Nationalmannschaft angeblich mal die Vorrunde einer Weltmeisterschaft überstand. Wobei, wenn das so ist: Vielleicht doch mal draufschauen auf die alten Bilder, aus der Ferne zumindest?