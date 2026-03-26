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Deutsche NationalmannschaftStandardsituationen – jetzt noch wichtiger

Lesezeit: 5 Min.

Thomas Müller trifft beim legendären 7:1 gegen Brasilien nach einer Ecke zum 1:0.
Thomas Müller trifft beim legendären 7:1 gegen Brasilien nach einer Ecke zum 1:0. Marc Atkins/Offside Sports Photography/Imago

Fast alle großen Teams zeigen mittlerweile ausgefeilte Choreografien bei Ecken und Freistößen. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert auf diesen Trend – unter anderem mit der Aufwertung seines zuständigen Trainers.

Von Christof Kneer

Noch hat Mads Buttgereit nicht entschieden, ob er die alten Bilder rausholen wird. Dass früher alles besser war, glauben ja sowieso nur noch jene, die dabei gewesen sein wollen, als die deutsche Nationalmannschaft angeblich mal die Vorrunde einer Weltmeisterschaft überstand. Wobei, wenn das so ist: Vielleicht doch mal draufschauen auf die alten Bilder, aus der Ferne zumindest?

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Wie einst der Teamchef Franz Beckenbauer bei der WM 1990, so verfügt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann über mehr offensive Alleskönner als er aufstellen kann. Im Vergleich zu damals beschäftigt ihn aber ein kurioses Problem.

SZ PlusVon Christof Kneer

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