Mittelfeld der NationalmannschaftNagelsmann sucht sein Königspaar

Bilden beim FC Bayern die favorisierte Sechserkombination: Joshua Kimmich (links) und Alexandar Pavlovic. Beim Länderspiel in Luxemburg fällt Kimmich allerdings verletzt aus.
Bilden beim FC Bayern die favorisierte Sechserkombination: Joshua Kimmich (links) und Alexandar Pavlovic. Beim Länderspiel in Luxemburg fällt Kimmich allerdings verletzt aus.

Wer steht bei der WM im Zentrum der deutschen Nationalmannschaft? Auf der strategisch wichtigen Sechserposition hat Bundestrainer Nagelsmann noch keine Gewissheiten geschaffen – im Gegensatz zu Kollegen anderer Nationen.

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Am Donnerstag um 11.03 Uhr verbreitete sich aus dem Lager der deutschen Nationalmannschaft eine schockierende Mitteilung, die eigentlich Alarm auf allen Handys im Land hätte auslösen müssen. Die Nachricht: Joshua Kimmich, 30, fällt am Freitagabend beim WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg verletzt aus, Kapsel und Sprunggelenk sind lädiert. Wann hatte Kimmich zuletzt ein Länderspiel verpasst? War es zur Zeit des Wunders von Bern? Im Herbst 2023 versäumte er aus Krankheitsgründen die USA-Reise, im Jahr davor einen Block mit drei Spielen wegen Quarantäne.

