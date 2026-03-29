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Erkenntnisse aus dem Schweiz-LänderspielNagelsmann muss jetzt zum Raumpfleger werden

Lesezeit: 3 Min.

Achtung Grünfläche! Hinter dem Rechtsverteidiger Joshua Kimmich taten sich große Räume auf. Der Schweizer Granit Xhaka nutzte sie klug vor dem 1:0 aus.
Achtung Grünfläche! Hinter dem Rechtsverteidiger Joshua Kimmich taten sich große Räume auf. Der Schweizer Granit Xhaka nutzte sie klug vor dem 1:0 aus. Marc Schueler/Imago

Die rechte Abwehrseite, das defensive Zentrum, der gegnerische Strafraum: Bis zur WM muss die DFB-Elf drei relevante Zonen in den Griff bekommen. Das Spiel in Basel liefert die perfekten Bilder dazu.

Von Christof Kneer

Am Wochenende hat der DFB bekannt gegeben, dass Julian Nagelsmann seinen WM-Kader am 12. Mai veröffentlichen wird. Schon jetzt ist die Spannung fast unerträglich angesichts so bedeutender Fragen wie „Schade oder Adeyemi?“ und „Baku oder Vagnoman?“ Es gehört zur Frühjahrsfolklore vor einem großen Sommerturnier, die Tage und Stunden vor der Nominierung herunterzählen, und tatsächlich gewährt die Zusammenstellung eines Kaders immer auch einen konkreten Einblick in die Ideenwelt des Bundestrainers. Hat er einen defensiven Sechser dabei, oder ist ihm der gar nicht so wichtig? Nimmt er einen Mittelstürmer mit oder nur falsche Neuner? Aber bitte mit oder bitte ohne Sané?

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