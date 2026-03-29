Am Wochenende hat der DFB bekannt gegeben, dass Julian Nagelsmann seinen WM-Kader am 12. Mai veröffentlichen wird. Schon jetzt ist die Spannung fast unerträglich angesichts so bedeutender Fragen wie „Schade oder Adeyemi?“ und „Baku oder Vagnoman?“ Es gehört zur Frühjahrsfolklore vor einem großen Sommerturnier, die Tage und Stunden vor der Nominierung herunterzählen, und tatsächlich gewährt die Zusammenstellung eines Kaders immer auch einen konkreten Einblick in die Ideenwelt des Bundestrainers. Hat er einen defensiven Sechser dabei, oder ist ihm der gar nicht so wichtig? Nimmt er einen Mittelstürmer mit oder nur falsche Neuner? Aber bitte mit oder bitte ohne Sané?
Erkenntnisse aus dem Schweiz-LänderspielNagelsmann muss jetzt zum Raumpfleger werden
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Die rechte Abwehrseite, das defensive Zentrum, der gegnerische Strafraum: Bis zur WM muss die DFB-Elf drei relevante Zonen in den Griff bekommen. Das Spiel in Basel liefert die perfekten Bilder dazu.
Von Christof Kneer
DFB-Elf vor der Fußball-WM:Florian Wirtz 4, Schweiz 3
An einem für ihn befreienden Abend macht Florian Wirtz zwei Länderspiele auf einmal: sein 38. und sein bestes. Sein Auftritt gerät so spektakulär, dass ihm sogar die Schweizer huldigen – und der Bundestrainer sich über therapeutischen Erfolg freut.
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