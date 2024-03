Robert Andrich in der Nationalmannschaft

Von Philipp Selldorf

Wie berichtet, ging es auf erfreuliche Weise freundschaftlich zu beim Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland am Samstag. Die Zuschauer waren fair, die Trainer respektvoll und die Spieler kollegial miteinander. Der Schiedsrichter hatte wenig Mühe mit der intensiv geführten, aber unkomplizierten Partie. Einmal allerdings stand Jesús Gil Manzano, 40, im Zentrum von Streitigkeiten. Seine Entscheidung rief nicht nur beim hauptsächlich Betroffenen, dem deutschen Mittelfeldspieler Robert Andrich, sondern auch beim Kicker Verständnislosigkeit hervor, was den spanischen Schiedsrichter prompt die gute Note kostete. Das Fachmagazin schickte ihn mit einer 3,5 nach Hause und fügte dem für Manzano bitteren Zeugnis eine Rüge an: "Für Mbappés Nachtreten gegen Andrich wäre Rot statt Gelb die angemessene Farbe gewesen."