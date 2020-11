Von Javier Cáceres, Leipzig

Die Partie war vorbei, und aus den Lautsprecherboxen der Arena in Leipzig drang ein Meisterwerk des Barocks. Ein paar Takte, um genau zu sein, aus dem Chor "Hallelujah!", der wohl berühmtesten Passage aus Georg Friedrich Händels "Messiah". Ein liturgischer Freudengesang nach einem 1:0-Sieg gegen eine tschechische Mannschaft, die aufgrund von Corona-Fällen und Verletzungen ähnlich experimentelle Züge trug wie die deutsche, die "doch schon sehr durchgewürfelt" war, wie Startelf-Kapitän Ilkay Gündogan sagte - das wirkte einigermaßen verwegen. Oder war er nur ein Symptom neuer deutscher Genügsamkeit? Okay, es war ein Sieg, und erst der zweite in diesem Kalenderjahr. Und die Null hatte gestanden, zum ersten Mal in pandemischer Zeit, oder um es anders zu sagen: erstmals seit dem 4:0 gegen Weißrussland, vor ziemlich genau einem Jahr. Aber deswegen gleich ein Halleluja? "Wir haben in der Kabine durchgeatmet", sagte Bundestrainer Joachim Löw.

Auch ihm wird nicht verborgen geblieben sein, dass der Bericht des Leipziger Laborversuchs vom Mittwoch mit ein paar erläuternden Fußnoten zu versehen war. Zum Beispiel, dass die Tschechen ihren Teil dazu beitrugen, den Test gelingen zu lassen. Die Gäste pressten und ließen den Ball zirkulieren, aber das war über fast die

gesamte Spieldauer eine unverfängliche Angelegenheit. Wucht und Explosivität vor dem gegnerischen Tor entwickelten die Tschechen erst, als ihre Gegner anfingen, die Zeit herunterzurechnen.

Und dennoch: "Wir hatten viele Spieler auf dem Platz, die relativ wenig oder gar keine Länderspiel-Erfahrung hatten. Dafür haben wir das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht", erklärte Versuchsleiter Löw. Die Partie sei in erster Linie ein Spiel gewesen, bei dem man "sich in Szene setzen" konnte. Und das bezog Löw, obschon er wieder formidabel wie ein Britpopstar gekleidet erschien, nicht auf sich selbst, sondern auf seine Versuchspersonen.

Detailansicht öffnen Muss sich nicht klein vorkommen: Ridle Baku (links neben Jonathan Tah und dem Tschechen Antonin Barak) gelang ein beachtliches Debüt. (Foto: Jan Huebner/imago)

Ein paar von ihnen nutzten die Gelegenheit tatsächlich. Debütant Philipp Max zum Beispiel, der in der 13. Minute die Vorlage zum einzigen Tor des Abends fabrizierte, aber eben auch der Schütze des einzigen Treffers: der unlängst vom SC Freiburg zu Benfica nach Lissabon abgewanderte Luca Waldschmidt, 24.

"Er hat dort relativ schnell Fuß gefasst, ist Stammspieler geworden, hat vier Tore gemacht, Tore vorbereitet ...", zählte Löw auf und lobte Waldschmidt für intelligente Bewegungen, die Interpretation der Zwischenräume und die Kombinationsfreudigkeit. "Er hat einen sehr guten linken Fuß", sagte Löw, und er strahle echte Gefahr aus. Auch Rechtsverteidiger Ridle Baku, 22, erhielt - wie Linksverteidiger Max - gute Haltungsnoten. Löw hatte eine Dreierabwehrkette angeordnet, und da brauche man nebendran "sehr offensive Verteidiger, die im letzten Drittel agieren", wie Baku und Max dies vorbildlich taten.

Mindestens ebenso erwärmte den Coach aber auch Innenverteidiger Robin Koch (Leeds United), der im Abwehrzentrum nicht nur bereinigend eingriff, sondern auch die koordinativen Aufgaben mehr als nur zufriedenstellend erledigte. An seiner Seite fielen Jonathan Tah (Leverkusen) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) nicht weiter auf, was ja schon mal was ist.

"Ich übernehme gern Verantwortung!", sagte Koch nach seinem fünften Länderspiel - wohl auch aus der Überzeugung heraus, dass er aus dem Kreis der positiven Randerscheinungen der Partie derjenige ist, der noch am ehesten die Chance hat, auch in den Nations-League-Partien gegen die Ukraine (Samstag) und gegen Spanien (Dienstag) zum Einsatz zu kommen. Am Donnerstag reisten die geschonten und nun gesetzten Spieler wie Manuel Neuer, Toni Kroos, Serge Gnabry oder Timo Werner an, ebenso Niklas Süle. Sie werden das Team, das so nie wieder zusammenspielen wird, neu sortieren. Plätze geräumt wurden von Gladbachs Jonas Hofmann (Muskelbündelriss), Bergamos Robin Gosens (Oberschenkelverletzung), Wolfsburgs Baku und Dortmunds Nico Schulz. Robin Koch hingegen bleibt im Team, gegen die Tschechen bildete er so etwas wie die Basis einer umständehalber fragilen Achse, in der Gündogan (Manchester City) 45 Minuten lang für Spielqualität sorgte - und in der der Dortmunder Julian Brandt nicht zum ersten Mal Rätsel aufwarf.

Denn auch das gab es ja: Dinge, die nicht so gut liefen. "Der hat so viel Können, und so viel Talent ...", seufzte Löw, und auch wenn er dem offensiven Mittelfeldspieler mit der Rückennummer 10 durchaus Arbeitseifer attestierte ("er war sehr engagiert und wahnsinnig viel unterwegs"), so wirkte er tendenziell am Rande der Verzweiflung. Das hatte weniger damit zu tun, dass Brandt nach 32 Minuten ein Abschluss völlig missraten war: Erst eroberte er mit großer Instinktsicherheit einen Ball in Strafraumnähe, dann setzte er ihn meterweit neben das Tor. Sondern damit, dass Löw offenbar die Gefahr wittert, bei Brandt, 24, könne die biologische Uhr anfangen zu ticken, ohne dass er seine Begabung zur vollen Entfaltung gebracht hätte.

Detailansicht öffnen Plötzlich stark über Außen: Nach einer feinen Vorlage von Philipp Max (unten links) vollendet Luca Waldschmidt (Mitte) aus kurzer Distanz. (Foto: Tim Groothuis/Witters)

Noch am Mittwochvormittag habe er eingehend mit Brandt gesprochen, und diese Unterredung muss etwas Beschwörendes gehabt haben. Brandts Qualitäten könnten dem deutschen Spiel "echt sehr gut tun", sagte Löw nach der Partie, dessen Potenzial sei "sehr, sehr gut und sehr, sehr groß". Wie groß Löws Hilflosigkeit zu werden scheint, ließ sich daran erkennen, dass er sich, was er selten tut, dazu durchrang, Brandt öffentlich in die Pflicht zu nehmen: Er hoffe "und erwarte auch, dass Julian den nächsten Schritt tut, er muss irgendwie die nächste Hürde noch überspringen".

Was sich auch wie ein schöner Arbeitsauftrag an seinen Kollegen Lucien Favre anhörte, der Brandt bei Borussia Dortmund betreut. Denn für Experimente hat Löw vor der EM 2021 keine Zeit mehr. "Die nächsten beiden Spiele und die im März müssen wir unbedingt nutzen, um uns zu finden - und uns einzuspielen", sagte Löw.