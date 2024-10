Pascal Groß von Borussia Dortmund erlebt mit 33 im Nationalteam den Höhepunkt seiner Karriere – und muss nun helfen, einen der besten deutschen Fußballer der Geschichte zu ersetzen. Wie er das Unmögliche schaffen will.

Von Sebastian Fischer, Herzogenaurach

Am vergangenen Sonntag war Pascal Groß noch mal kurz zurück am Ort seines früheren Fußballerlebens. Er stand auf dem Rasen im Falmer Stadion von Brighton & Hove Albion, dem feierlichen Anlass angemessen trug er Anzug und Krawatte. Vor Beginn des Spiels gegen Tottenham sprach er ein paar höfliche Abschiedsworte an die Fans des örtlichen Premier-League-Klubs, für den er bis zum Ende der vergangenen Saison sieben Jahre lang gespielt hatte. „In Deutschland sagt man: Man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben“, rief er ins Mikrofon, „also vielleicht eines Tages...“