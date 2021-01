Der Traum von FC Bayern-Profi Thomas Müller, 31, von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wird sich nicht erfüllen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage mitteilte, steht Müller nicht auf der entsprechenden Liste der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada). Nur Spieler, die seit Anfang des Jahres dort verzeichnet sind, dürfen für die Sommerspiele in Tokio nominiert werden.

Olympia-Hoffnungen könnten sich aber offenbar Mats Hummels, 32, und Max Kruse, 32, machen. Der Dortmunder Hummels, der wie Müller 2014 in Rio Weltmeister wurde, und Union-Profi Kruse verrieten in einer Talkrunde der Plattform Clubhouse, dass sie auf der entsprechenden Liste ständen. Zu beiden Namen äußerte sich der DFB jedoch nicht. U21-Trainer Stefan Kuntz darf für das Olympiaturnier drei Spieler nominieren, die vor 1997 geboren wurden. Beim Gewinn der Silbermedaille 2016 in Rio hatte der damalige Trainer Horst Hrubesch die Brüder Lars und Sven Bender sowie Stürmer Nils Petersen ins Team genommen. Bis zum 30. Juni muss Kuntz den endgültigen Kader benennen.

Bereits vor knapp einem Jahr hatte Müller Interesse an einer Olympiateilnahme signalisiert. "Wenn man ganz viel träumen mag, wäre das natürlich schon eine coole Sache", sagte er damals. Auch Kuntz hatte Müller als Kandidaten bezeichnet, ehe die Spiele wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurden. Für ein mögliches Comeback in der Nationalelf von Bundestrainer Löw hat Müllers Fehlen auf der Nada-Liste aber nichts zu bedeuten.