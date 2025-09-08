Nach den durchwachsenen Auftritten in der WM-Qualifikation stellt Bundestrainer Nagelsmann seine fußballerischen Ansprüche ans Nationalteam zurück. Fürs Publikum hat er aber eine Lektion parat.

Von Philipp Selldorf, Köln

Pfiffe, so laut und schmerzend wie tausend Kreissägen, begleiteten die deutsche Mannschaft nach dem Halbzeitpfiff in die Ruhepause. Darüber, über das Recht der Fans auf Pfiffe, würde später noch zu reden sein. Aktuell klangen sie wie der verdiente Soundtrack zum Abstieg, an dem die deutsche Nationalelf in der ersten Halbzeit des Spiels gegen die britische Provinz Nordirland ein weiteres Mal zu arbeiten schien, wobei nicht der Stand von 1:1 das Problem war, sondern die Unbeholfenheit im Umgang mit einem Gegner aus Europas dritter Liga. Dass auf der nächsten Etappe eine Begegnung mit Luxemburg bevorsteht, empfand mancher Betrachter auf einmal als Ernstfall.