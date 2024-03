Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Gewisse Fußballspiele haben auf Julian Nagelsmann die berauschende Wirkung psilocybinhaltiger Pilze oder, wie man in Österreich, sagt: narrischer Schwammerl. Zumindest kann es dem Zuhörer so vorkommen. Am Dienstag im Stadion am Frankfurter Riederwald gab es wieder so eine Gelegenheit, Nagelsmann saß nach dem 2:1-Sieg der Nationalelf gegen die Niederlande im Vortragssaal und redete in hoch geschwinder Wortfolge über die strukturellen Grundlagen der Partie, über die "flache Fünf" der gegnerischen und das "tiefe Verteidigen mit einer trotzdem unglaublichen Aggressivität" der eigenen Mannschaft sowie über viele weitere Abstraktionen, die er dem Spielgeschehen entnahm.