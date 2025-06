Das Ergebnis des Nations-League-Finalturniers zeigt, was von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und ihrem Bundestrainer im Moment schon erwartet werden kann – und was noch nicht.

Von Christof Kneer

Der Hausherr hatte eine interessante Entdeckung gemacht, aber bevor er sie teilen konnte, wurde er selbst entdeckt. „Chef, Chef, ein Foto, bitte“, riefen ein paar Zuschauer, die für den Chef ihren Nachhauseweg unterbrachen. Alex Wehrle ist ein geselliger Mensch, warum also nicht, er ließ ein paar Selfies über sich ergehen und hatte möglicherweise sogar Spaß daran. „1893, hey, hey“, sangen die Handykamerabesitzer und wiesen sich somit als Fans des örtlichen Traditionsvereins aus Stuttgart aus, der in besagtem Jahr gegründet wurde und somit seriöse sieben Jahre älter ist als der Deutsche Fußball-Bund, der das Stuttgarter Stadion an diesem Nachmittag für eigene Zwecke nutzte.