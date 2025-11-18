Was will die 67. Spielminute dem deutschen Fußball nur sagen? Wie manche noch wissen und andere glücklicherweise vergessen haben werden, ist diese Minute dem deutschen Fußball vor einiger Zeit zu einem Verhängnis geworden, das bis heute nachwirkt. Damals, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, wollte der Bundestrainer Hansi Flick in der 67. Minute des Auftaktspiels gegen Japan ganz viel Gutes tun und erreichte das Gegenteil. Er nahm seinen besten Spieler, Ilkay Gündogan, vom Feld und ersetzte ihn durch Leon Goretzka, im ehrenwerten Bemühen, Goretzka trotz Bankplatzes die Zugehörigkeit zur ersten Elf zu demonstrieren. Ergebnis: Gündogan grummelte, weil er ausgewechselt wurde, Goretzka grummelte, weil er nur eingewechselt wurde. Das Spiel war ebenfalls beleidigt und kippte trotzig in Richtung des Gegners. Wie man heute weiß, waren in diesem Moment die Stimmung, die Kabine und die ganze WM verloren.