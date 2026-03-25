Pierre Littbarski und Thomas Häßler hätten sich wahrscheinlich einen Spaß draus gemacht. Sie hätten versucht, einen Esel aus kindlicher Sicht zu beschreiben, und vermutlich hätten sie dazu ein paar lustige Laute von sich gegeben. Wenn das aus ausgewählten Erwachsenen bestehende Rateteam dann auf die richtige Lösung gekommen wäre, hätten Litti und Icke sich so gefreut, wie sie geglaubt hätten, dass Kinder sich freuen. Und vielleicht hätte sich dieses Vergnügen gar nicht so sehr unterschieden von dem, das die erwachsenen deutschen Fußball-Nationalspieler Pierre Littbarski und Thomas Häßler in dieser Situation empfunden hätten. Aus einem letztlich einleuchtenden Grund war es ihnen im Jahr 1990 nicht möglich, einen Tiktok-Kanal zu unterhalten (noch nicht erfunden), also trieben die heiteren Buben ihren Schabernack in der herrlichen Kindersendung „Dingsda“, wo sie unter allerlei Verrenkungen unter anderem den Begriff „Fallrückzieher“ aufführten.