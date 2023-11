Kommentar von Philipp Selldorf

Wenn die Nationalspieler in der Öffentlichkeit über Bundestrainer Julian Nagelsmann sprechen, dann klingt das, als ob er einen bundesweiten Beliebtheitswettbewerb gewinnen könnte. "Ein sehr intelligenter, sehr kluger und taktisch fortschrittlicher Trainer", sagt etwa İlkay Gündoğan. Niclas Füllkrug lobt die stets "ehrliche Kritik" an den Spielern, Leon Goretzka das "facettenreiche Training". Manuel Neuer gefällt, dass Nagelsmann den Bremer Marvin Ducksch nominiert hat ("finde es gut, dass er auch mal so was ausprobiert").