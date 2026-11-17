An der Anfield Road in Liverpool haben dankbare Einheimische nach dem Rückzug von Jürgen Klopp eine Tafel aufgestellt, mit der sie den spirituellen Einfluss des langjährigen Trainers und Propheten zu würdigen wussten. „Jürgen“, so stand dort geschrieben, „reminded us of who we’ve always been“, Jürgen hat uns daran erinnert, wer wir immer schon waren.
Florian Wirtz im DFB-TeamAls hätte Klopp ihn daran erinnert, wie gut er ist
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Beim 5:0 gegen die Niederlande überragt Florian Wirtz als Spielmacher – und widerlegt manch beißende Kritik in England.
Von Philipp Selldorf, Berlin
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