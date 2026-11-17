Zwei, die sich sicher gut über Liverpool austauschen können: Florian Wirtz und Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem 5:0 gegen die Niederlande.

An der Anfield Road in Liverpool haben dankbare Einheimische nach dem Rückzug von Jürgen Klopp eine Tafel aufgestellt, mit der sie den spirituellen Einfluss des langjährigen Trainers und Propheten zu würdigen wussten. „Jürgen“, so stand dort geschrieben, „reminded us of who we’ve always been“, Jürgen hat uns daran erinnert, wer wir immer schon waren.