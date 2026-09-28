Wer in den vergangenen Wochen die Berichterstattung rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft verfolgt hat, dem kam eine Szene der britischen Komikertruppe „Monty Python“ aus der Jesus-und-Religionssatire „Das Leben des Brian“ in den Sinn. Darin läuft eine überzeugte Anhängerschaft dem namensgebenden Titelhelden Brian hinterher und ruft ihn zum Messias aus. Als dieser beteuert, er sei nicht der Messias, entgegnen ihm die Gläubigen, dass nur der wahre Messias seine eigene Göttlichkeit leugne. Als Brian in seiner Verzweiflung ausruft, dann sei er eben der Messias, betet ihn die Gruppe erst recht an.