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MeinungDFB-TeamNur mit Klopp-Euphorie lassen sich die Probleme des deutschen Fußballs nicht lösen

Kommentar von Martin Schneider

Lesezeit: 3 Min.

Jürgen Klopp weiß, dass sein neues Nationalteam Zeit benötigt.
Jürgen Klopp weiß, dass sein neues Nationalteam Zeit benötigt.
Angelika Warmuth/Reuters

Wer Veränderungen herbeiführen will, muss dem neuen Bundestrainer seinen radikalen Kurs zugestehen – mit allen Vor- und Nachteilen.

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Wer in den vergangenen Wochen die Berichterstattung rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft verfolgt hat, dem kam eine Szene der britischen Komikertruppe „Monty Python“ aus der Jesus-und-Religionssatire „Das Leben des Brian“ in den Sinn. Darin läuft eine überzeugte Anhängerschaft dem namensgebenden Titelhelden Brian hinterher und ruft ihn zum Messias aus. Als dieser beteuert, er sei nicht der Messias, entgegnen ihm die Gläubigen, dass nur der wahre Messias seine eigene Göttlichkeit leugne. Als Brian in seiner Verzweiflung ausruft, dann sei er eben der Messias, betet ihn die Gruppe erst recht an.

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