Ein Uhr nachts, Mikras Asias, Ecke Didaskalou Vasiliou Adamidou. Der Busfahrer hatte schon den Motor angeworfen und in Reihe zwei, gleich hinter dem bald zu erwartenden Reiseleiter Jürgen Klopp, saß der letzte Vertreter der alten Zeit. Rudi Völler lehnte sich weit zurück im Reisesessel, er kaute Kaugummi wie Carlo Ancelotti und streckte den Daumen empor wie Lukas Podolski. Was für ein Bild.
Erste vier Klopp-LänderspieleSo viel gelobt wurde bei der Nationalelf seit Jahren nicht mehr
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Bundestrainer Jürgen Klopp sieht sein Team nach dem 0:0 gegen Griechenland auf dem richtigen Weg – die vier Länderspiele haben unerwartete Gewinner hervorgebracht.
Von Philipp Schneider und Philipp Selldorf, Thessaloniki
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