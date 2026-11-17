Um die DFB-Elf kennenzulernen, hätte der Bundestrainer das Aus in der Nations League in Kauf genommen. Nun hat die Fußballwelt gesehen, wozu sie unter Klopp fähig ist.

Bis vor Kurzem hätte man es für Anmaßung, Unbelehrbarkeit oder Irrsinn gehalten, wenn jemand die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in eine Reihe mit den Teams aus Spanien, Frankreich und England gestellt hätte. Tatsächlich ist aber das einzige Land, das in der aktuellsten Auflistung von europäischen Spitzenmannschaften nichts verloren hat, der Europa- und Weltmeister Spanien. Zumindest bis März, bis zur Austragung der Viertelfinalspiele in der Nations League, blicken die Gruppensieger England, Frankreich und Deutschland auf den Doppelchampion herab, der sich lediglich als Zweitplatzierter für die K.-o.-Spiele qualifizieren konnte.