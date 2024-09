Diesmal fühlt sich’s anders an

Nach dem 5:0 gegen Ungarn verteilt Joshua Kimmich Komplimente an die ganze Nationalmannschaft – und erklärt, was ihn im Vergleich zur Vergangenheit optimistisch stimmt.

Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Quizfrage: Warum behält Joshua Kimmich ausgerechnet das Trikot seines 92. Länderspiels und wird ihm daheim einen Ehrenplatz einräumen? Einfache Antwort: Weil der 5:0-Sieg gegen Ungarn am Samstagabend in Düsseldorf sein erstes Länderspiel als offizieller neuer Kapitän und Nachfolger des zurückgetretenen Manuel Neuer war. Dass Kimmich hinterher behauptete, der Auftaktsieg in der Nations League sei eine „etwas holprige Angelegenheit“ gewesen, bezog sich nur auf den tiefen Rasen. Ansonsten war Kimmichs 92. Länderspiel nahezu die reine Freude. „Mir war extrem wichtig, dass dieses Spiel gewonnen wird“, sagte er.