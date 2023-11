Von Javier Cáceres, Berlin

Fragt man César Luis Menotti, den großen, argentinischen Fußballphilosophen, nach den klassischen "deutschen Tugenden", spricht er von Marx, Beethoven, Mercedes-Benz und Franz Beckenbauer. Mit anderen Worten: von künstlerischer Kreativität und Fantasie. Am Samstagabend, gegen die Türkei, war in Berlin zu sehen, dass es dem deutschen Team im Jahre 2023 an diversen Dingen mangelt, nicht aber an Einfallsreichtum und Originalität. Vor allem hinter den Spitzen ist sogar dann noch Fantasie im Überfluss vorhanden, wenn ein Jamal Musiala verletzt fehlt.