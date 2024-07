Von Christof Kneer, Philipp Selldorf

Die EM ist für die deutsche Nationalelf vorbei, aber das Leben geht erstaunlicherweise weiter. Schon am 2. September trifft sich die DFB-Crew zur nächsten Kampagne, aus sentimentalen Gründen erst mal wieder im geliebten Dschungelcamp in Herzogenaurach. Gespielt wird allerdings in Düsseldorf (am 7. September gegen Ungarn) und in Amsterdam (10. September gegen die Niederlande). Beim Start der neuen Runde in der Nations League geht es gleich um Wettkampfpunkte. Vorher stellen sich dem Bundestrainer Julian Nagelsmann aber einige Fragen. Zum Beispiel und vor allem: Wer ersetzt den unersetzlichen Toni Kroos? Braucht der Kader ein paar neue Gesichter? Und welche Gesichter könnten das sein bis zum nahen Herbst und bis zur gar nicht mehr so fernen WM 2026?