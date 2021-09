Kommentar von Philipp Selldorf, Reykjavik

Hansi Flick hat viele vorauseilende Komplimente ertragen müssen, bevor er in der vorigen Woche sein Debüt als Bundestrainer gegeben hat. Vermutlich dürfte es den nicht zu Größenwahn und Pathos neigenden Flick erschrocken haben, dass ein Nationalspieler wie Robin Gosens erklärte, er sei "sofort in den Bann gezogen" worden vom neuen Chef. Auf seine typisch markante Art hatte er damit stellvertretend für viele weitere Lobredner im Team dem Coach magische oder mindestens hypnotische Talente unterstellt - was dieser garantiert und mit Recht zurückweisen würde.

Dazu kam die allgemeine Erwartung an Flick, als eine Art badischer Herkules mindestens sieben übermenschliche Aufgaben gleichzeitig zu lösen. Er soll ja nicht nur die Beschwernisse der in den finalen Jahren ergrauten Ära seines Vorgängers abtragen und den deutschen Fußball renovieren, sondern nebenbei auch den außerordentlich miesen Ruf des DFB reparieren. Der Verband brauche "seine Ehre zurück", hatte der kommissarische Verbandschef Peter Peters neulich festgestellt, der Einstieg des preisgekrönten Fußball-Lehrers solle dafür sorgen, die "dringend notwendige Aufbruchsstimmung" herzustellen.

Unter diesen und weiteren anspruchsvollen Prämissen musste der Herkules aus Bammental erstmal einen Sieg verarbeiten, der von keinem Beteiligten als solcher angesehen wurde. Flick war bereit, die Rolle des Sanierers zu erfüllen, aber das 2:0 gegen Liechtenstein hatte auch ihn schockiert, der mentale Zustand seiner Mannschaft schien doch deutlich angegriffener zu sein, als er bei der ersten Diagnose gemeint hatte.

Flick pflegt die Spieler, die es nötig haben

Insofern ist es mindestens bemerkenswert, in welcher gelösten Stimmung die Beteiligten zum Schluss ihrer Dienstreise auseinandergegangen sind. Fußballerisch sind die Fortschritte nach den Auftritten gegen drei Außenseiter mit Vorsicht zu messen und zu sortieren, aber man hat doch einen Eindruck bekommen von der sehr boden- und sportnahen Arbeitsweise des neuen Dompteurs.

Flick ist nicht der Fachmann, der den akademischen Überbau in den Mittelpunkt rückt, sein Werk äußert sich in der Praxis. Er pflegt die Spieler, die es nötig haben, und schenkt Vertrauen, wo andere vielleicht schon ungeduldig geworden wären, bei den empfindlichen Angreifern Leroy Sané oder Timo Werner zum Beispiel. Aber er lässt auch das Leistungsprinzip gelten, wo andere Trainer vielleicht Hemmungen hätten, harte Entscheidungen zu treffen. So blieb der unglückliche Ridle Baku vor dem Abflug des Teams nach Island nicht ohne tröstende Worte zu Hause, aber auch nicht ohne den Hinweis, dass in einer Fußballmannschaft die Taten zählen, wenn es um die Verteilung der Einsätze geht.

Es muss Hansi Flick nicht beunruhigen, dass die Schwärmereien über seine Gegenwart auch nach dem ersten Einsatz nicht aufhören und die Erwartungen damit nicht kleiner werden. Er wird deswegen nicht darauf bestehen, dass man ihn künftig Herkules nennt, es würde ihm schon genügen, wenn er - auch für seine Spieler - der Hansi bleiben darf. Das wird noch schwer genug werden.