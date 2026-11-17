Brajan Gruda wollte das jetzt auch mal. Zwar ist er nicht in Berlin aufgewachsen, zwar hatte er keine Großfamilie auf der Tribüne des Olympiastadions platziert, und ihn trieb auch nicht der Trotz, es den verbliebenen regionalen Zweiflern zu beweisen – das ist die Geschichte von Derry Scherhant. Aber man darf ja auch ohne eine solche Geschichte von außen nach innen ziehen und gefährlich aufs Tor schießen, oder? Der Mann am Spielfeldrand war jedenfalls erkennbar dieser Meinung, Jürgen Klopp zeigte sich entzückt und hingerissen und nahm bei seinem Applaus keinerlei Rücksicht darauf, dass Grudas Schuss knapp am Tor vorbeisauste (51.). Im Gegensatz zu der Szene kurz vor der Pause (41.), als eine identische Aktion (allerdings: andere Stadionseite, anderer Flügel) das amtliche Torjubelprotokoll auslöste und das Publikum vorübergehend vergessen ließ, dass man „Völlig losgelöst“ vielleicht schon ein paarmal zu oft gehört hat. Andererseits waren sie ja wirklich völlig außer sich da unten, der Klopp und sein Torschütze, Derry Scherhant.