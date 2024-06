Von Martin Schneider, Stuttgart

Niclas Füllkrug nahm plötzlich sein Smartphone aus der Tasche. „I can show you a picture“, sagte der eingewechselte Stürmer zu einem verdutzten Journalisten. Der hatte ihm auf Englisch die Frage gestellt, ob das Tor zum 1:0 überhaupt ein reguläres Tor gewesen sei. Ursache der Zweifel war, dass Ilkay Gündogan, der Vorbereiter, sich in der Entstehung des Tores sehr resolut gegen den ungarischen Verteidiger Willi Orban durchgesetzt hatte. Ungarns Trainer Marco Rossi hatte sich zuvor heftig über die Szene beklagt, aber Füllkrug hielt dann den Bildschirm seines Telefons mit einem aus seiner Sicht vollumfänglich entlastenden Beweisfoto in die Luft. „Was denken Sie darüber?“, fragte er herausfordernd.