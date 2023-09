Kommentar von Holger Gertz

Dass den deutschen Fußballfans ihre Liebe zur Nationalmannschaft aktuell abhandengekommen sei, ist gefühlt richtig, aber zugleich unpräzise formuliert. Denn: Die Liebe der Fans zur Nationalmannschaft war in Deutschland oft flüchtig, eine klassische On-off-Beziehung. 1974 zum Beispiel, Weltmeister bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land, war es nicht herrlich? War es nicht, jedenfalls nicht durchgehend. In der Vorrunde verlor die Nationalmannschaft gegen die DDR und tat sich schon vorher im Hamburger Volksparkstadion gegen die Australier schwer, bei denen der deutschstämmige Milchmann Manfred Schaefer verteidigte. Die Hamburger röhrten "Bayern-Schwein!", sobald Franz Beckenbauer am Ball war, der rotzte verächtlich auf den Boden. So fing sie an, die WM im eigenen Land.