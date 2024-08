Umbruch in der DFB-Elf:Ach, diese entsetzliche Lücke!

Von Christof Kneer

Am Mittwoch, kurz vor der Stellungnahme von Manuel Neuer, kam eine Meldung, die sich in der Aufregung über den Nationalmannschaftsrücktritt des besten Torwarts der Galaxis versendete. Allerdings hätte es wohl auch an anderen Tagen für nur mäßige Erregung gesorgt, dass Angelo Stiller, 23, in den Mannschaftsrat des VfB Stuttgart aufgenommen worden ist. Stiller spielt erst seit einem Jahr beim VfB, ist in der Zeit allerdings schon zu einer Art Juniorchef aufgestiegen, mit voller Zeichnungsbefugnis fürs Spiel. Nicht zufällig verlor der VfB Stuttgart zuletzt im Supercup-Finale gegen Bayer Leverkusen in jenem Moment die Kontrolle über die Partie, als Trainer Sebastian Hoeneß den Juniorchef auswechselte. Belastungssteuerung in der Saison-Vorbereitung, das war wahrscheinlich der Gedanke.