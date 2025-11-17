Zum Hauptinhalt springen

Deutschland schafft WM-QualifikationWillkommen in Lostopf 1

Nick Woltemade (Mitte) eröffnete den Abend mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0. (Foto: Robert Michael/dpa)

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt zur Fußball-WM 2026 nach Nordamerika. Die Zweifel? Mögliche Playoffs? Sind beim furiosen 6:0 gegen die Slowakei ganz schnell kein Thema mehr.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Das deutsche Fußball-Nationalteam hat den an Schlaglöchern reichen Umweg zur Fußball-WM vermieden – und sich am Montagabend in Leipzig direkt für das Turnier 2026 in Nordamerika qualifiziert. Zwei Monate nach der zu Recht als peinlich empfundenen 0:2-Niederlage von Bratislava besiegte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Slowakei souverän mit 6:0 (4:0). Endlich souverän, wie zu sagen wäre. Sie sicherte sich damit auch den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe A.

