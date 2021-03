Von Carsten Scheele

Manuel Neuer hat am Dienstag von der neuen Sitzordnung bei der Nationalelf berichtet. Die Spieler, die von Klubs vom europäischen Festland angereist sind, finden sich im Vier-Sterne-Hotel in Düsseldorf wie üblich zum Essen zusammen; etwas abseits sitzen die Profis von der britischen Insel. "Die UK-Spieler haben einen gesonderten Tisch", erklärte der Torwart Neuer, "wir stehen da bei den Mahlzeiten nicht in Kontakt."

Das Zauberwort heißt "Arbeitsquarantäne": Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Bernd Leno und Antonio Rüdiger dürfen zwar ihre Nominierungen wahrnehmen und am Donnerstag beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island (20.45 Uhr/RTL) mitwirken, werden innerhalb der bestehenden Blase des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aber zusätzlich isoliert. Nur zum Training, zu Teambesprechungen und den Länderspielen stoßen sie direkt zum Team.

Soweit zur neuen Realität in der Pandemie, eine weitere ist, dass sich die Nationalmannschaft erstmals versammelt und auf einen Bundestrainer mit Ablaufdatum trifft. Drei WM-Qualifikationsspiele im März, gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien, dann der Test im Juni gegen Lettland, anschließend die Europameisterschaft - danach ist Schluss für Joachim Löw, immerhin seit 2006 im Amt. Eine lame duck sei der Bundestrainer deshalb aber nicht, "da kann ich sofort widersprechen", sagte Neuer am Dienstag.

Neuer möchte Löw bei der EM "ein großes Geschenk machen"

Der Kapitän versicherte, dass die Motivation innerhalb der Mannschaft eher noch höher sei, weil es darum gehe, dem Chef einen angemessenen Abschied zu bescheren. "Wir wollen diese erfolgreiche Ära mit einem tollen Abschluss krönen. Wir wollen ihm ein großes Geschenk machen", sagte Neuer. Teamkollege Amin Younes pflichtete bei: "Es wäre was ganz Großes und Schönes, ihm noch einen Titel zu bescheren." Sollte der Frankfurter bei der EM auf dem Platz stehen, spiele er sicher "ein paar Prozent für den Trainer".

Für das erste Spiel in Duisburg gegen Island, das die Mannschaft erstmals in den schwarzen EM-Trikots bestreiten wird, fallen zunächst Niklas Süle (FC Bayern) und Robin Gosens (Atalanta Bergamo) aus. Beide plagen muskuläre Probleme, ihr Einsatz in der zweiten Partie am Samstag in Bukarest gegen Rumänien ist aber nicht ausgeschlossen. Laut Neuer stehen bis zur Europameisterschaft, auch angesichts der 0:6-Blamage im November gegen Spanien, nur noch Pflichtsiege auf dem Programm. Die Namen der kommenden Gegner sind nicht die klangvollsten des Weltfußballs, trotzdem warnt Neuer: "Wir müssen jedes Spiel ernst nehmen. Wir wollen uns einspielen und super gesettled sein für das Turnier." Es dürfe "kein Fehler mehr passieren, damit wir mit einem positiven Gefühl zur EM fahren". Bitte nicht noch eine peinliche Niederlage.

Die letzte, neue Realität ist, dass am Donnerstag erstmals Uli Hoeneß das Expertenmikrofon des Senders RTL übernehmen wird. Und dass der frühere Bayern-Präsident nicht vor hat, Löws Tun angesichts des bevorstehenden Abschieds allzu gnädig zu kommentieren, hat er schon mal zu erkennen gegeben. Während Löw sich noch nicht festgelegt hat, ob er dem zuletzt nicht mehr berücksichtigten Bayern-Profi Thomas Müller einen Platz im EM-Kader spendiert, stellt Hoeneß diesbezüglich eine Forderung auf. "Gerade jetzt, wo es das letzte Turnier von Jogi Löw ist, müssen die Besten spielen", sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Müller gehöre, so Hoeneß, "zweifellos zu den Besten in Deutschland. Deshalb muss er bei der Europameisterschaft spielen." Und ja, er sei "ziemlich sicher", dass sich Löw dieser Meinung noch anschließend werde.