Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Die sicherlich zahlreichen Bürger, die am Montag vor den sogenannten Endgeräten saßen, um live Julian Nagelsmanns erste Rede an die Nation nach der Europameisterschaft zu verfolgen, mussten sich länger als das lässliche akademische Viertel in Geduld üben. Als der Bundestrainer dann endlich am Vortragsort auf dem Adidas-Gelände im fränkischen Herzogenaurach eingetroffen war, sahen sich die Zuhörer prompt mit einer schockierenden Botschaft konfrontiert – sie erfuhren, dass die Krise des deutschen ÖPNV nicht mal vor der Nationalelf haltmacht. Man habe „leichte Probleme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln“ gehabt, erklärte die DFB-Sprecherin Franziska Wülle.