Vier Spiele in der Nations League zeigen: Jürgen Klopps Werk ist radikal auf die Zukunft ausgerichtet. Dafür riskiert er den Bruch mit der Vergangenheit.

Nachwuchsarbeit à la Jürgen Klopp: Jonas Urbig, 23, durfte als einzige Torhüter zwei Nations-League-Partien spielen. Weil der Bundestrainer mit ihm für die EM 2028 plant.

Es war eine Verwandlung, die keine Handykamera und auch das TV-Bild nicht einfangen konnte. Da half kein Zoomen und kein Schwenken. Und doch ist etwas geschehen mit dem Bundestrainer Jürgen Klopp, am Sonntagabend im Toumba-Stadion zu Thessaloniki. Es lief die 63. Minute, und Klopp, der experimentierfreudige Entdecker, verwandelte sich in Klopp, den ergebnisorientierten Pragmatiker.