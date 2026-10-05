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MeinungDeutsche NationalmannschaftKlopp ist getrieben von der Frage, wer ihm in zwei Jahren hilft

Kommentar von Philipp Schneider, Thessaloniki

Lesezeit: 3 Min.

Nachwuchsarbeit à la Jürgen Klopp: Jonas Urbig, 23, durfte als einzige Torhüter zwei Nations-League-Partien spielen. Weil der Bundestrainer mit ihm für die EM 2028 plant.
Nachwuchsarbeit à la Jürgen Klopp: Jonas Urbig, 23, durfte als einzige Torhüter zwei Nations-League-Partien spielen. Weil der Bundestrainer mit ihm für die EM 2028 plant.
Aris Messinis/AFP

Vier Spiele in der Nations League zeigen: Jürgen Klopps Werk ist radikal auf die Zukunft ausgerichtet. Dafür riskiert er den Bruch mit der Vergangenheit.

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Es war eine Verwandlung, die keine Handykamera und auch das TV-Bild nicht einfangen konnte. Da half kein Zoomen und kein Schwenken. Und doch ist etwas geschehen mit dem Bundestrainer Jürgen Klopp, am Sonntagabend im Toumba-Stadion zu Thessaloniki. Es lief die 63. Minute, und Klopp, der experimentierfreudige Entdecker, verwandelte sich in Klopp, den ergebnisorientierten Pragmatiker.

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