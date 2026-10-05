Es war eine Verwandlung, die keine Handykamera und auch das TV-Bild nicht einfangen konnte. Da half kein Zoomen und kein Schwenken. Und doch ist etwas geschehen mit dem Bundestrainer Jürgen Klopp, am Sonntagabend im Toumba-Stadion zu Thessaloniki. Es lief die 63. Minute, und Klopp, der experimentierfreudige Entdecker, verwandelte sich in Klopp, den ergebnisorientierten Pragmatiker.
MeinungDeutsche NationalmannschaftKlopp ist getrieben von der Frage, wer ihm in zwei Jahren hilft
Kommentar von Philipp Schneider, Thessaloniki
Lesezeit: 3 Min.
Vier Spiele in der Nations League zeigen: Jürgen Klopps Werk ist radikal auf die Zukunft ausgerichtet. Dafür riskiert er den Bruch mit der Vergangenheit.
Lesen Sie mehr zum Thema