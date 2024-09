„Herr Kapitän?“ So will und wird Joshua Kimmich bei der Nationalelf nicht genannt werden. Aber mit striktem Ehrgeiz gibt er den Kollegen gleich mal vor, die Nations-League-Spiele richtig ernst zu nehmen.

Von Philipp Selldorf, Herzogenaurach

Joshua Kimmich trug weder Schulterklappen noch Kapitänsmütze, als er am Dienstag um kurz vor elf auf dem Trainingsplatz der Nationalmannschaft erschien, und dass er nach einer halben Stunde die Arbeit einstellte, während die Mitspieler noch ein Übungsspiel bestritten, das hatte auch nichts mit neuen Offiziersprivilegien zu tun. Es ging bloß um ein wenig körperliche Entlastung, nachdem er am frühen Sonntag noch mit dem FC Bayern in der Bundesliga aktiv war.