Nationalmannschaft:Nagelsmann ernennt Kimmich zum neuen DFB-Kapitän

Joshua Kimmich ist neuer Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 29-Jährigen vom FC Bayern am Montag in Herzogenaurach als Nachfolger des zurückgetretenen Ilkay Gündogan. Kimmich, der in der Nationalmannschaft weiterhin als Rechtsverteidiger auflaufen wird, wird das DFB-Team am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn in der Nations League anführen.